AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
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AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR AFAD İl Müdürlüğü, doğal afetlerde uzman ekiplerle birlikte görev yapacak gönüllüleri eğitiyor.

DİYARBAKIR AFAD İl Müdürlüğü, doğal afetlerde uzman ekiplerle birlikte görev yapacak gönüllüleri eğitiyor. Uzmanlarca verilen eğitimlere katılan 60 gönüllüye, doğal afetlerde arama kurtarma, evsiz kalanlar için çadır kurma ve psikososyal konularında bilgilendirme yapılıyor.

Türkiye'de, son haftalarda yaşanan sel ve yangınlar sonrası, AFAD tarafından doğal afetlere karşı mücadele konusunda gönüllü eğitimine ağırlık verildi. AFAD'a müracaat eden ve değerlendirmeler sonucunda gönüllü eğitimi almaya hak kazananlara yönelik AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü'nce eğitim verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen eğitimlerde, AFAD gönüllüleri afet öncesinde, afet esnasında ve sonrasında ihtiyaç duyulan sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma alanlarında yetiştirilip her aşamada etkin çalışmaya hazırlanıyor. Uzman ekipleri hassasiyetle dinleyen gönüllüler, eğitimden memnun olduklarını söyledi.

60 GÖNÜLLÜ AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlhami Çakmak, gönüllü eğitimine 60 kişinin katıldığını belirterek, "Eğitimde, gönüllülerin görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedefleniyor" dedi.

Üç gün süren eğitimde doğal afetlerde ortaya çıkabilecek tüm konular incelenip, arama kurtarma, evsiz kalanlar için çadır kurma ve psikososyal konularında bilgilendirme yapılıyor.


- Sunar
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor
AFAD, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan

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