- AFAD, depremin vurduğu bölgede yardımlarını sürdürüyor

Bamo kasabasında 78 çadır kuruldu



SÜLEYMANİYE - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Irak'ta 7,3 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Bamo kasabasında 78 çadır dağıttı.

AFAD, Irak'ta depremden etkilenen bölgelerde incelemelerine devam ediyor. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Irak'ta 7,3 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği yerlerden Süleymaniye'ye bağlı Halepçe ilçesi yakınlarındaki Bamo kasabasına geldi. AFAD ekipleri tarafından kasabaya 78 çadır kuruldu ve çok sayıda çadır dağıtıldı.