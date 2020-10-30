AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6)
30.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:46
YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİAFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı.
YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİ
AFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı. Deprem nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 321 kişi de yaralandı. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı