AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (6)

YARALI SAYISI 321'E YÜKSELDİAFAD'tan saat 19.00'da yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 20 olmak üzere, toplam 97 artçı sarsıntı yaşandı.