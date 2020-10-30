AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (4)
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AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (4)

30.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:09
AFAD: Depremden etkilenen tüm illerde tarama çalışmaları sürüyor (4)

6 ÖLÜ, 202 YARALIAFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yeni açıklama yaptı.

6 ÖLÜ, 202 YARALI

AFAD, İzmir'deki depreme ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, deprem sonrasında 67 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 18:09:26. #1.15#
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