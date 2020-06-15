AFAD: Depremden etkilenen 16 vatandaşımız taburcu edildi İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir" açıklaması yaptı.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılarak, "Deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem yaşanmış olup, toplam 159 artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün saat 09.51'de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştır. Yaşanan bu deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Devam eden saha çalışmalarında, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Bingöl Adaklı İlçesi Sevkar Köyü ve Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü'nden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup tarama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.

'16 VATANDAŞIMIZ TABURCU EDİLDİ'Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104'e, personel sayısı ise 841'e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500'e, haber leşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir. Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemeleri sevk edilmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile birlikte Bingöl'de çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir" ifadesine yer verildi.'SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürüldüğü kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalara, 116'sı AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK'lardan toplam 841 personel ve 104 araç katılmaktadır. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından, bölgeye 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşların beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, vatandaşlarla birebir destek görüşmeler yapmak üzere bölgede çalışmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 60 personel görevlendirilmiştir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7/ 24 takip edilmektedir."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA