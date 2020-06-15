AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (4) AFAD: 'HASTANELERDEKİ 3 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

AFAD: 'HASTANELERDEKİ 3 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'

?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Karlıova merkezli 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki deprem sonrası, AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Hastanelerdeki 3 vatandaşımız taburcu edilirken 15 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri için 2 Jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirilmiştir. Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 180 teknik personel alana sevk edilmiştir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülmektedir. Deprem sonrası ikisi 4,00 (Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 69 artçı yaşanmıştır." denildi.

Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemelerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte sahada çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerindeki AFAD ekipleri teyakkuzda tutulmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

ANKARA,

Kaynak: DHA