AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (4)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (4)

AFAD: 'HASTANELERDEKİ 3 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (4)
15.06.2020 03:16 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:22

AFAD: 'HASTANELERDEKİ 3 VATANDAŞIMIZ TABURCU OLDU'

?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Karlıova merkezli 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki deprem sonrası, AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Hastanelerdeki 3 vatandaşımız taburcu edilirken 15 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Çadır kurma, yardım faaliyetlerini destekleme ve emniyet tedbirleri için 2 Jandarma taburu (487 personel) bölgede görevlendirilmiştir. Hasar tespiti için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 180 teknik personel alana sevk edilmiştir. Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülmektedir. Deprem sonrası ikisi 4,00 (Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 69 artçı yaşanmıştır." denildi. 

Barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım malzemelerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte sahada çalışmaları yönetmektedir. İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı ise AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerindeki AFAD ekipleri teyakkuzda tutulmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Haber
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Haber
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Emre Kınay Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (4) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 03:26:07. #1.14#
title