AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (3)
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AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (3)

AFAD: '1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 18 YARALI'?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

AFAD: Deprem sonrası, toplam 16 artçı deprem meydana geldi (3)
14.06.2020 21:58 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:04

AFAD: '1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT, 18 YARALI'

?Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ve son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremde, 1 güvenlik korucumuz şehit olurken 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir. Müdahale ve tarama faaliyetleri, 86'sı AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekiplerinden toplam 116 personel ve 29 araç ile sürdürülmektedir. İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu, beraberindeki AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte bölgeye gitmektedir. İçişleri Bakan Sayın İsmail Çataklı, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları koordine etmektedir.Bingöl'de 14, Erzurum'da 4 vatandaşımız yaralanmış ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev,  Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev olmak üzere toplam 14 ev ve 9 ahır hasar görmüştür. Bingöl kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmeyen deprem sonrası ikisi 4,00 (Mw) büyüklüğün üzerinde toplam 45 artçı yaşanmıştır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir." Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illerindeki AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu belirtilen açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla AFAD bölgesel lojistik depolarından, Bingöl'e 1100 adet 16,5 metrekare, 122 adet 28,5 metrekare ve 20 adet 112 metrekare çadır olmak üzere toplam 1242 adet çadır sevk edilmiştir. Erzurum Çat'a ise 120 adet 16,5 metrekare çadır ve 105 adet battaniye sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından 1000 kişilik sıcak yemek, 153 çadır, 1500 battaniye, 100 yatak, 4 genel maksat çadırı, 19 personel ve 14 araç ile birlikte olay bölgesine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ekip talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. Gelişmeler, AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." denildi. 


Kaynak: DHA

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