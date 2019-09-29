AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı
AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladıANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.
AFAD deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler için bilgilendirme videosu yayınladı
ANKARA - İstanbul Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem yaşananlar sonrasında AFAD deprem sonrasında sonrasında vatandaşları bilgilendirmek, deprem sonrası ve sırasında ne yapılması gerekenleri içeren bilgilendirici video paylaştı.
AFAD'ın yayınladığı bilgiler arasında;
-Çevrenizin ve kendi emniyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.
-Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın.
-Soba ve ısıtıcıları söndürün.
-Afet ve acil durum çantanızı alarak toplanma bölgelerine gidin.
-Deprem sonrasında ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.