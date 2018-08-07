Afad Deprem Simülasyon Tırı Siirt'te

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı deprem farkındalığı oluşturmak için Siirt'e geldi.



Afet bilincini geliştirmek üzere Güres Caddesi'nde kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşlara ve öğrenciler için şiddetli deprem canlandırıldı.

AFAD Eğitim Merkezinden gelen eğitmenler, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde vatandaşlara anlatıyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 3 önemli fay hattının bulunduğunu, Siirt'in de içinde bulunduğu Güneydoğu fay hattının diri fay hattı olduğunu söyledi.



Bu bağlamda AFAD Başkanlığının bir takım önleyici tedbirler aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:



"AFAD'ın hayata geçirdiği Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında, afete hazır aile, okul, gönüllü gençler ve iş yeri çalışmalarıyla toplum tabanlı farkındalık oluşturmak amacıyla deprem simülasyon tırlarımızı 81 ili dolaşarak vatandaşlara farkındalık eğitimi deprem simülasyonuyla yaşatmaktayız. Amacımız insanları depremlerde daha az zararla kurtarmaktır. Dolayısıyla ilimize gelen deprem simülasyon tırının kalacağı süre zarfında vatandaşların gelip yerinde görerek yapay da olsa depremi yaşamalarını istiyoruz."



Deprem simülasyon tırında vatandaşların gerçek deprem hissine kapıldığını ifade eden Akkoyun, 3 gün sürecek farkındalık eğitimine bütün vatandaşları davet ettiğini sözlerine ekledi.