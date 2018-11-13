Afad Deprem Simülasyon Tırı Mardin'de

Mardin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı eğitimlerine başladı.



Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda öğrenci, öğretmen ve veliler, Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim aldı.

AFAD'ın deprem simülasyon tırında öğrenciler için Türkiye'de meydana gelen büyük depremler canlandırıldı. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğu uzmanlar tarafından anlatıldı.

Mardin AFAD Müdürü Davut Esen, halkın afetlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla Deprem Simülasyon Tırı'nda 15 Kasım'a kadar Mardin'de eğitimlerin verileceğini söyledi.

Uygulamalı eğitimin önemine işaret eden Esen, "Bugün yaklaşık bin 400 öğrenci ve 130 öğretmenimize afet eğitimi verildi. Bütün halkımızı bu eğitimi almaya davet ediyoruz." dedi.

Deprem simülasyon tırındaki eğitimlerin herkese açık olduğu belirtildi.