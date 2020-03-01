AFAD: "Deprem haftasını hazırlıkla değerlendirin"

01.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), 1-7 Mart "Deprem Haftası" dolayısıyla yapılan bilgilendirmede, "Tüm vatandaşlar bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." çağrısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde kayıpların bir daha yaşanmaması için kamu kurumlarının aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların alacağı tedbirlerin de büyük önem taşıdığı belirtilerek vatandaşların kendi hazırlıklarını yapmasının önemli olduğu bildirildi.

Deprem anında ve sonrasında doğru davranış şekillerinin önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, vatandaşların AFAD İl Müdürlüklerinin düzenlediği "temel afet bilinci eğitimlerine" katılabileceği, AFAD'ın internet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgilere ulaşabileceği aktarıldı.

Bu kapsamda, "1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla tüm vatandaşların, bu haftayı depreme karşı hazırlıkla değerlendirmeli." değerlendirmesi yapıldı.

"Evinizin sağlamlığından emin olun"

Depreme karşı alınacak hayati önlemlerin başında, oturulan evlerdeki sağlamlığının öncelikli olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, evlerinin yer aldığı binanın yapı ruhsatının ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (iskan ruhsatı) bulunduğunu teyit etmeliler. Binanın taşıyıcı kolon ve duvarlarına etki edebilecek bir değişiklik yapılıp yapılmadığı soruşturulmalı, mümkünse binanın çevresinde kaçak yapılar bulunup bulunmadığını öğrenilmeli. Evlerinin bulunduğu binanın depreme dirençli olup olmadığından emin değillerse yetkin ve yetkili kuruluşlara ölçüm ve test yaptırmalılar. Testler sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğu anlaşılırsa bir an önce binalarını depreme karşı güçlendirilmeli yahut kentsel dönüşümle yenilemelidir."

Açıklamada ayrıca, deprem sırasında ve sonrasında alınacak önlemlere ilişkin bilgilere AFAD'ın internet hesaplarından ulaşılabileceği hatırlatıldı.

Kaynak: AA