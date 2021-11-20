AFAD: Deprem bölgesinde 136 personel görev yapıyor

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (DHA) - AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ( Afad ) Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4 kişinin yaralandığı 5.1 büyüklüğündeki deprem bölgesinde 136 personel ve 38 aracın görev yaptığı, Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapanan köy yolunun ise açıldığı belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 12 saniye süren depremin yerin 5.18 kilometre derinligˆinde meydana geldiği, Erzurum merkeze 52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Depremin en yakın yerles¸im birimi Erzurum'un Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesi'ne uzaklıgˆının 3.04 kilometre olduğu kaydedildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre 4 kis¸inin yaralandığı belirtilerek, "Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlendirilmis¸tir. Bölgedeki çalıs¸malarda AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlügˆü, UMKE, Karayolları 12'nci Bölge Müdürlügˆü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlügˆü, Türk Kızılay, Belediye ve STK'lardan toplamda 136 personel ve 38 araç görev yapmaktadır" denildi.Enerji kesintilerinin giderildiği kaydedilen açıklamada, "Deprem sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle Köprüköy ilçesine bagˆlı 14 köyde meydana gelen enerji kesintilerinin tamamı giderilmis¸tir. Bölgeye 15 konteyner ile Mescitli, Topcu, Dogˆantepe ve Çullu köylerine toplamda 51 çadır ulas¸tırılmıs¸tır. Beslenme çalıs¸maları kapsamında Türk Kızılay tarafından 2 bin kis¸ilik su ve ikramlık malzeme ve 1000 kis¸ilik çorba bölgeye sevk edilmis¸ olup 2'si ikram aracı olmak üzere toplam 6 araç ve 10 personel görevlendirilmis¸tir. Ulas¸tırma ve Altyapı Bakanlıgˆı'ndan alınan bilgiye göre, haber les¸mede kesintiye yol açan olumsuz bir durum olus¸mamıs¸tır. Kayabas¸ı köyünde heyelan nedeniyle kapalı olan köy yolu yapılan çalıs¸malarla açılmıs¸tır" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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