AFAD'dan 'yardımlar seçili kişilere dağıtıldı' iddiasına yalanlama
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AFAD'dan 'yardımlar seçili kişilere dağıtıldı' iddiasına yalanlama

AFAD'dan 'yardımlar seçili kişilere dağıtıldı' iddiasına yalanlama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar tarafından gönderilen insani yardımların seçilmiş kişilere dağıtıldığı iddialarını yalanladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar tarafından gönderilen insani yardımların seçilmiş kişilere dağıtıldığı iddialarını yalanladı. 

AFAD, Genel Hayata Etkiili Afet Bölgesi ilan edilen Sinop'un Gerze ilçesinde seçilmiş kişilere insani yardımların dağıtıldığı iddialarına cevap açıklaması yayımladı. 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karedeniz'de başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel ve su baskınları yaşandığı bildirilen açıklamada, "Yaşanan sel, su baskını ve heyelan afetleri sonucunda, Kastamonu'nun Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeyin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop'un Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın'un Ulus ilçesi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, bazı medya kuruluşlarında yer alan, 'yardımların Gerze'de seçilmiş kişilere dağıtıldığına' ilişkin iddiaların mesnetsiz ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bugüne kadar ülkemizin dört bir köşesinden hayırsever vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın bölgeye gönderdiği 3 milyon 460 bin 347 kalem ürünün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) aracılığıyla girişi yapılmıştır. Gelen yardımlar, Bozkurt ilçesi ile birlikte, selden etkilenen ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Gerze gibi diğer ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun koordinasyonunda, herhangi bir ayrım yapılmadan dağıtılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir dayanağı olmadan yayımlanan bu tarz haberlerin, bölgede yaraların sarılması için günlerdir vefakarca görev yapan yardım görevlilerini üzdüğünü ve çalışmalara destek yerine köstek olduğunu hatırlatırız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AFAD'dan 'yardımlar seçili kişilere dağıtıldı' iddiasına yalanlama - Haberler
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