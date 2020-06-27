AFAD'dan yangın farkındalık eğitimi
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AFAD'dan yangın farkındalık eğitimi

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, kent genelinde görev alan AFAD gönüllülerine yangın farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

AFAD'dan yangın farkındalık eğitimi
27.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:16

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, kent genelinde görev alan AFAD gönüllülerine yangın farkındalık eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllülerin bilinçlenmesi ve doğru müdahaleler gerçekleştirebilmeleri için Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirildiği belirtildi.

AFAD gönüllülerinin birçok farklı olayda görev alabildikleri anımsatılan açıklamada, ev, iş, tarım arazileri, mera, orman ile doğal afet sırasında oluşan yangınların can ve mal kayıplarına neden olduğu aktarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü personelleriyle yangın tatbikatı da yapıldığı vurgulanan açıklamada, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimleri, yanıcı maddeler, yangın anındaki tahliye yöntemi ve yolları, yangın söndürme yöntemlerinin de uygulamalı anlatıldığı da kaydedildi.

Eğitimin ardından, AFAD gönüllülerine, itfaiye araç, gereç, malzeme ve kıyafetlerinin de tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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