AFAD'dan Vali Doruk'a ziyaret

AFAD Artvin İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Avcı, "1-7 Mart Deprem Haftası" kapsamında AFAD personeliyle gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Doruk'a, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla vatandaşların farkındalığını geliştirmek üzere planladıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Avcı ayrıca, Vali Doruk'a "afet çantası" takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu