AFAD'dan Trabzon'daki yangınlarla ilgili uyarı

24.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46

Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yangın tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Bacalardan çıkan kıvılcımlar, anız yakma gibi nedenlerin yangına sebebiyet verebildiğine işaret edilen açıklamada, tarla, bahçe ve orman yakınında ateş yakılmaması istendi.

Açıklamada, yangın, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon'un 11 ilçesinde toplam 37 noktada örtü yangını çıkmış, ekiplerin yapığı müdahaleler sonucu 22 noktadaki yangınlar söndürülmüştü.

İl genelinde 15 noktada ise kısmi olarak örtü yangınları devam ederken, ekipler bu yangınların da söndürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA