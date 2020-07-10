AFAD'dan temel afet bilinci ve yangın eğitimi Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, merkez ve ilçelerde kamu kurum personeline, mahalle muhtarları ile AFAD gönüllülerine "Temel afet bilinci ve yangın" eğitimi verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, merkez ve ilçelerde kamu kurum personeline, mahalle muhtarları ile AFAD gönüllülerine "Temel afet bilinci ve yangın" eğitimi verildi.

"Afetlere hazırlık yılı" kapsamında Haziran ayı ve sonrasının ana temasının "İtfaiye-Yangın" olarak belirlenmesinden dolayı, AFAD Müdürlüğünce merkez ve ilçelerde kamu kurum personeli, muhtarlar ve basın mensuplarına yönelik eğitim düzenledi.

Temel afet bilinci, yangın çeşitleri ve söndürme yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan malzemeler ve cihazlar, yangın önleyici tedbirler, yangınlara müdahale ile tahliye tatbikatlarının uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerde, 2019 yılı içerisinde Bilecik'te 93 adet bina, 29 adet atölye-imalathane-fabrika, 68 adet motorlu araç, 7 adet odun-kömür deposu, 19 adet orman-fidanlık, 144 adet ot-saman-çöp-ekin ve 73 adette diğer yangınlar olmak üzere 433 yangın meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA