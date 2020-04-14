AFAD'dan Şehitler Haftası paylaşımı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından Şehitler Haftası dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.
14.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından Şehitler Haftası dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.
Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA