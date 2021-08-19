AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti
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AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Güncel

AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Kastamonu Bozkurt'taki sel afetinden sonraki çalışmalarından dolayı Sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti.

AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Kastamonu Bozkurt'taki sel afetinden sonraki çalışmalarından dolayı Sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti.

AFAD Gönüllülük Sistemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acıların paylaştıkça azaldığını biliyoruz." AFAD Gönüllüsü değerli sanatçımız @kekillimurat Kastamonu Bozkurt'taki çalışmalara destek verdi. Sanatçımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti
AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti
AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti
AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti
AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

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