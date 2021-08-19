AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti

AFAD sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Kastamonu Bozkurt'taki sel afetinden sonraki çalışmalarından dolayı Sanatçı Murat Kekilli'ye teşekkür etti.