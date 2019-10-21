AFAD'dan sahilde tatbikat

AFAD'dan sahilde tatbikat

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

21.10.2019 16:37
AFAD'dan sahilde tatbikat

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Keşan ilçesi Mecidiye sahilinde yapılan tatbikatta, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ UMKE ekiplerine su üstü arama kurtarma ve kurtarma sırasında kullanılan düğüm teknikleri konusunda eğitim verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et