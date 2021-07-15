AFAD'dan otel çalışanlarına farkındalık eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD'dan otel çalışanlarına farkındalık eğitimi

AFAD'dan otel çalışanlarına farkındalık eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te bir otelin çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

Kilis'te bir otelin çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Kilis Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından verilen eğitimde, afet öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verildi.

Özçelik, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini ifade ederek, " Afet eğitimleri, tüm dünyada risk azaltma çalışmalarının ve zarar azaltma gayretlerinin stratejik bir bileşeni olarak değerlendiriliyor. Toplumda risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan Türkiye Afet Eğitim Yılı ile 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor" dedi.

Ekibi ile beraber gönüllülük konusunda var olacaklarını bildiren otelin Genel Müdürü Hüseyin Aslan, "Kilis AFAD şube müdürü Uğur Özçelik ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz, bugün yapılan eğitim aslında herkesin bilinçlenmesinin gerektiği hayati konulardı, Özçelik ve ekibi de canla başla insanlarımızı bilgilendirip farkındalık oluşturmak için sürekli çalışıyorlar, bütün yükü onlara yüklememeli bu bilinci kendi içimizde de oturtup etrafımıza yaymalıyız" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sertab Erener Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD'dan otel çalışanlarına farkındalık eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:09:02. #1.14#

title