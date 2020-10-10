AFAD'dan Osmaneli İtfaiyesine eğitim
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AFAD'dan Osmaneli İtfaiyesine eğitim

10.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:44
AFAD'dan Osmaneli İtfaiyesine eğitim

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli İtfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli İtfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi.

Eğitimde, trafik kazalarında çevre güvenliği, kazazede ve personel güvenliği, kesme ayırma ve ram kullanımı ile ilgili teorik eğitim uygulamalı olarak verilirken kaput-kapı açılması, direk kesilmesi ve çöken tavan kaldırması hakkında da bilgi verildi.

Eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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