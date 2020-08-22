AFAD'dan OMÜ Yaz Okulu öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi
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AFAD'dan OMÜ Yaz Okulu öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaz Okulu Uzaktan Eğitimine dahil olan üniversite öğrencilerine Uzaktan Afet Farkındalık Eğitimleri verildi.

AFAD'dan OMÜ Yaz Okulu öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi
22.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:48

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaz Okulu Uzaktan Eğitimine dahil olan üniversite öğrencilerine Uzaktan Afet Farkındalık Eğitimleri verildi.

Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Projesi'nin Afete Hazır Gençler kategorisi kapsamında gerçekleşen eğitimler OMÜ Rektörlüğü iş birliği ve desteğinde gerçekleşti.

OMÜ Yaz Okulu Programı devam eden 8 fakültesinde öğrenim gören yaz okulu öğrencilerine ulaşılarak bilgilendirme ve bilinçlendirme gerçekleştirildi. 15 eğitmen görev alarak 109 saat Uzaktan Afet Farkındalık Eğitimi verdi. 10-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen eğitimlerde Afetlere Hazırlık Yılı Ağustos Ayı teması olan Deprem Anı/ Tatbikat ve AFAD Gönüllüsü Sistemi'ne ilişkin duyuru ve bilgilendirme de yapıldı.

Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Proje ile bireylerin yaşadıkları mekanlarda alabilecekleri temel önlemler ve afetlerde doğru davranış şekilleri paylaşılarak, afet ve acil durum planları yapılarak alınabilecek temel önlemlere yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.

AFAD Gönüllüsü Sistemi ile de kurumsal yapılar ve toplumun iş birliğini güçlendirmek, afet yönetiminin başarısını arttırmak, kamu kurumlarının çalışmaları gibi faktörlerin yanı sıra vatandaşların direkt katılımını sağlama amacı güdülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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