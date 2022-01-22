AFAD'dan olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), yurt genelinde devam eden kar yağışları ve olumsuz hava koşullarıyla ilgili illerdeki son durumu açıkladı.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde devam eden kar yağışları nedeniyle, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer alıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ildeki çalışma grupları, TAMP'a göre faaliyete geçti. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirildi, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekles¸tirildi.

Bingöl: Olumsuz hava kos¸ullarından etkilenen 480 vatandas¸ımız güvenli bölgeye alındı. 260 kumanya dagˆıtımı yapıldı, 75 vatandas¸ın geçici konaklaması sagˆlanmıs¸ ve 12 araca 500 litre yakıt destegˆi verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri