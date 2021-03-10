AFAD'dan muhtarlara "Adet farkındalık eğitimi"
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AFAD'dan muhtarlara "Adet farkındalık eğitimi"

10.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:36
AFAD'dan muhtarlara

Samsun'un Alaçam ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetine yönelik 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından, Alaçam Kaymakamlığı koordinesinde mahalle muhtarları ve İhtiyar heyetine yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Samsun AFAD Sivil Savunma Uzmanı Yasin Kaçar, katılımcılara AFAD'ın görevleri, sivil savunmanın önemi, savaş durumunda ikaz alarmları, sığınaklar, afet öncesi ve sonrası hazırlıklar anlattı.

Verilen eğitim kapsamında "Afet ve Acil Durum Çantası", "Planlama", "Deprem Anında Unutulmaması Gerekenler", "İletişimin Kesilmemesi" ve "Deprem Sonrası İlk 6 saatte Yapılacaklar" konusunda muhtarlar ve ihtiyar heyeti bilgilendirildi. - SAMSUN

AFAD'dan muhtarlara 'Adet farkındalık eğitimi'
AFAD'dan muhtarlara 'Adet farkındalık eğitimi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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