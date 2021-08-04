Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında yerleşim birimlerinde konutları hasar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından çadırlar kuruldu.