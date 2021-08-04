Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır
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Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında yerleşim birimlerinde konutları hasar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından çadırlar kuruldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınında yerleşim birimlerinde konutları hasar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından çadırlar kuruldu.

Milas Beyciler Mahallesinde başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan orman yangınında birçok yerleşim birimi tahliye edilmişti. Yerleşim birimlerinden tahliye edilen vatandaşlar için AFAD tarafından Ören futbol sahasına ikişer kişilik yaklaşık 50 çadır kurdu.

Çadırlarda şu anda kalan vatandaş bulunmazken, ihtiyaç halinde çadırlar vatandaşların hizmetine sunulacak.

(Ali Gözeten - Aykut Yeniçağ/İHA)

Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır
Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır
Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır
Son dakika haberleri: AFAD'dan Milas'ta yangınzedeler için çadır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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