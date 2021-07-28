AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama
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AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama

AFAD'dan Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Manavgat'taki orman yangınında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Manavgat'taki orman yangınında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığını açıkladı. Yangından etkilenebilecek alanlardaki evlerin tahliye edildiği, tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı, yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi. Söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı belirtilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir. Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam bin 300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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