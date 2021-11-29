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AFAD'dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

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AFAD'dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısınu yaptı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı ( Afad ), bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısınu yaptı.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın 30.11.2021 Salı da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip ediliyor" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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