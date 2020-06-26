AFAD'dan Kütahya ilçelerine araç ve ekipman desteği
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AFAD'dan Kütahya ilçelerine araç ve ekipman desteği

AFAD Kütahya İl Müdürlüğü tarafından Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz ve Simav ilçe itfaiyelerine araç ve ekipman desteği yapıldığı bildirildi.

AFAD'dan Kütahya ilçelerine araç ve ekipman desteği
26.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30

AFAD Kütahya İl Müdürlüğü tarafından Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz ve Simav ilçe itfaiyelerine araç ve ekipman desteği yapıldığı bildirildi.

Kütahya sınırları içerisinde meydana gelen ve acil müdahaleyi gerektiren sıkışmalı trafik kazalarına, daha erken ve etkin müdahale amacıyla, AFAD Kütahya İl Müdürlüğü tarafından Altıntaş, Domaniç, Emet, Gediz ve Simav İtfaiyelerine araç ve ekipman desteği yapıldı.

İl merkezine uzak mesafede meydana gelen kazalara müdahalesi esnasında gecikmeler yaşanabildiğini, bu durumun kazazedelerin hayatlarını riske attığını belirten AFAD yetkilileri, "Acil müdahaleyi gerektiren sıkışmalı trafik kazalarında, kazazedeleri hayatta tutabilmek adına dakikalar hatta saniyeler bile büyük önem arz etmekte, bu bağlamda müdahale ekipleri zamanla yarışmaktadır. Meydana gelen kazalara müdahale konusunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl İtfaiye Müdürlüğünde araç ve ekipman konusunda sıkıntı yaşanmazken, bazı ilçe itfaiye müdürlüklerinde gerekli araç ve ekipmanlar yetersiz kalmaktadır. Kazazede vatandaşları hayatta tutabilmek, sıkışmalı trafik kazalarında müdahaleyi daha etkin ve hızlı kılabilmek adına AFAD Kütahya İl Müdürlüğünce trafik kazalarında müdahale kapasitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, trafik kazalarına müdahale konusunda eksiği bulunan 5 ilçe itfaiyesine araç ve ekipman desteği yapılmıştır. Ayrıca araç ve ekipman desteği yapılan her bir ilçe itfaiyesi ile eğitim ve işbirliği protokolü imzalanarak, ilçe itfaiye ekiplerinin belirlenen bölgelerde meydana gelen kazalara, teslim edilen araç ve ekipmanlarla müdahale etmesi karara bağlanmıştır" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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