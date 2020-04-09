AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama - Haberler
AFAD, Güncel

AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama

Yeni tip korona virüse karşı mücadele eden AFAD, yurtlarda ve vefa destek gruplarında toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

09.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:25
AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama

Yeni tip korona virüse karşı mücadele eden AFAD, yurtlarda ve vefa destek gruplarında toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

Türkiye'nin Kovid-19'dan en az kayıpla kurtulması için 7/24 çalışan AFAD, bini aşkın personeli ve araçlarıyla Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışıyor. Yurtlarda gözlem altında bulunanlara iaşe, hijyen ve temizlik malzemesi ile sağlık konularında destek verirken gözlem süresi bitenleri evlerine ulaştırıyor. Evinden çıkamayanların ihtiyaçlarını bildirdiği Vefa Çağrı Merkezlerine bin kadar personel temin eden AFAD, toplumun Korona virüs risklerini azaltan tüm bu çalışmalar için önemli miktarda kaynak ayırdı.

AFAD, yurtlardaki vatandaşlara ilişkin çalışmalarını KYK'nın ev sahipliği, EGM, Türk Kızılay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işbirliği ile sürdürüyor. Yurtlardaki gözetim faaliyetlerinin sekretaryasını yürütüyor ve yönlendirmesini yapıyor. Yurtlardaki vatandaşların hijyen ve temizlik malzemesi, iaşe ile sağlık malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD, lojistik hizmetlerini ve temizlenmesini sağladığı yurtların dezenfeksiyonunu da üstleniyor.

Karantinadan çıkanları evlerine ulaştırıyor

AFAD, 61 ildeki 121 öğrenci yurdunda gözlem süresi biten vatandaşları evlerine ulaştırıyor. Ulaşım çalışmalarını, 61 AFAD İl Müdürlüğü'nden 2 bin 92 personeli, 416 aracı ve 2 AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştiriyor. Öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin ulaşımını ücretsiz sağlayan AFAD, bugüne kadar gözlem altından çıkan 15 bin 930 vatandaşı evlerine ulaştırdı.

AFAD, Vefa Sosyal Destek Gruplarında bin 184 personeli ile büyüklere ve kronik hastalığı olan vatandaşlara da hizmet veriyor. Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle ciddi risk taşıdığı için evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını kapılarında karşılıyor. İhtiyaçların karşılanmasında AFAD araçları hizmet veriyor. Araçlar, zorunlu dışarı çıkma durumlarında da vatandaşları sağlık kurumları ve bankaların kapısına kadar götürüp ardından evlerine ulaştırıyor.

AFAD, bugüne kadar yurtlarda verilen hizmetler için 30 milyon 905 bin TL, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için 16 milyon 68 bin 714 TL olmak üzere toplam 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti Haberler
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Radyocu Çağlan Tekil'in hayatını kaybetmesi müzik dünyasını yasa boğdu
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ı kandırarak cinsel istismarda bulunan kişiye 10 yıl hapis cezası verildi
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: AFAD'dan korona virüs ile mücadelede 46 milyon 973 bin 714 TL'lik harcama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 19:20:02. #1.14#
title