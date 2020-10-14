AFAD'dan itfaiyecilere eğitim
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AFAD'dan itfaiyecilere eğitim

14.10.2020 10:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:49
AFAD'dan itfaiyecilere eğitim

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine eğitim verildi.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Osmaneli Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine eğitim verildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde itfaiyesi personeline trafik kazalarındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde, trafik kazalarında çevre güvenliği, kazazede ve personel güvenliği, kesme ayırma ve ram kullanımı ile ilgili teorik eğitimin ardından, kaput kapı açılması, direk kesilmesi ve çöken tavan kaldırması uygulamalı olarak gösterildi. - BİLECİK

AFAD'dan itfaiyecilere eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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