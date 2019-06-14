AFAD'dan insani yardım çalıştayı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Avrupa Komisyonunun Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO) ile insani yardım ve sivil koruma alanlarındaki mevcut iş birliğini güçlendirmek amacıyla çalıştay düzenledi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay, 13-14 Haziran tarihlerinde AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştayda küresel ölçekte yaşanan insani sorunlara dikkati çeken AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, dünyanın her gün yeni bir krize uyandığını belirtti.

Dünyanın, 70 yıldır devam eden Filistin sorunundan Birleşmiş Milletler tarafından en büyük insani kriz olarak ilan ettiği Yemen krizine kadar pek çok sorunla karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Dünya genelinde 350 milyon insan, insani krizlerden etkilenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Güllüoğlu, AFAD'ın, Sağlık Bakanlığı ve TİKA gibi kurumlarla birlikte kaynaklarını verimli kullanarak insani yardım çalışmaları yürüttüğünü aktararak çalıştayın AFAD ve DG ECHO'nun birbirini tanıması ve iş birliği enerjisinin yükseltilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.

DG ECHO Direktörü Jean Louis de Brouwer ise dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin çalışmaları ile Türk hükümeti ile AB arasındaki yerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iş birliğine değindi.

Jean Louis de Brouwer, "Çalıştay, doğal afetlerden ve insanoğlunun yol açtığı krizlerden etkilenen en dezavantajlı insanları desteklemede, AB ve AFAD uzmanlarının birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmaları, yaklaşımlarımızdaki ortaklıkları ve farklılıkları görmeleri adına bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük insani yardım bağışçısı

Türkiye, bugüne kadar afetlerle mücadele edemeyen ve bu nedenle uluslararası yardıma ihtiyaç duyan her ülkenin yanında oldu.

AFAD bu kapsamda, 5 kıtada 58'den fazla ülkede, afetlerden etkilenen nüfusa yardım etmek üzere insani yardım çalışmaları yürüttü.

Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre son 6 yıldır dünyanın en büyük üç insani yardım bağışçısından biri olan Türkiye, geçen yıl da dünyanın en büyük insani yardım bağışçısı haline geldi.

AB, Türk kurumlarıyla iş birliği halinde, şimdiye kadarki en büyük insani yardım operasyonunu ise "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı" kapsamında Türkiye'de yürütüyor. AB, 2 milyar avroluk bütçe ile 20 uluslararası partner tarafından uygulanan 50 insani yardım projesini finanse ederek dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasında Türkiye'ye destek sağlıyor.

Kaynak: AA