AFAD'dan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
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AFAD'dan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıttı.

24.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıttı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, gıda kolilerinin Killi köyü mevkisinde gerçekleştirilen dağıtımına ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Emanetlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bu kez İdlib'deydik. Bayramın gerçek manasıyla bayram olmasına katkı verebilmek için insanımız için ülkemizde insanlık için sınırların ötesindeyiz." ifadeleri yer aldı.

AFAD'dan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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