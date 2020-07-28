AFAD'dan Havza'da gönüllülük çalışması Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Samsun Valiliğinin desteğiyle yürütülen AFAD'a gönüllü kazandırma çalışması Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ve Samsun Valiliğinin desteğiyle yürütülen AFAD'a gönüllü kazandırma çalışması Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir'e çalışmaları hakkında bilgi veren Uçarlı, "Tüm Havza halkını maske takmaya, sosyal mesafeye uymaya ve AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, pandemi ve afetlerde aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz. Samsun'da gönüllü sayımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Özdemir ise AFAD'ın çalışmalarını gururla takip ettiğini dile getirerek, "AFAD gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ne kadar önemli bir kurum olduğunu çalışmaları ile göstermekte. Allah göstermesin, bir afet durumunda bu kurumlarımıza ve gönüllülerimize ihtiyaç var. Tüm Havzalı hemşehrilerimizi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Özdemir ve Uçarlı, daha sonra Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Görevlilerince, "Nasıl AFAD gönüllüsü olunur, gönüllüler ile yapılan çalışmalar, gönüllülere verilen eğitimler" konusunda bilgi verilen merkezde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından da koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca AFAD görevlileri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından ilçenin farklı yerlerinde esnaf ziyaretleri ve halkın yoğun olduğu yerlerde AFAD gönüllüsü ve koronavirüs bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA