AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği - Haberler
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AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.

HASSA, HATAY (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Hatay'ın Hassa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken besicilere çadır desteğinde bulunuldu.

AFAD, ilçeye bağlı mahallelerdeki ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 50 büyük çadır gönderdi.

Çadırların kurumu ekipler tarafından yapıldı.

Öte yandan, farklı noktalarda çatıları çöken ahırlardaki 65 büyükbaş ile 121 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AFAD'dan Hataylı besicilere çadır desteği

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

Hassa, Hatay, AFAD, kar, Güncel, Haber

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