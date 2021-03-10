AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi
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AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi

10.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:13
AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Günyüzü ilçesinde; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırı (KBRN) ve doğal afet eğitimi verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Günyüzü ilçesinde; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırı (KBRN) ve doğal afet eğitimi verildi.

Günyüzü Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen eğitimde; deprem, yangın, sel ve nükleer saldırı eğitimleri ele alındı. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen seminere, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR

AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi
AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi
AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi
AFAD'dan Günyüzü ilçesinde KBRN ve doğal afet eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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