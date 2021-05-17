AFAD'dan fırtına uyarısı
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AFAD'dan fırtına uyarısı

AFAD'dan fırtına uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), il genelinde görülecek sağanak yağış ve fırtına için uyarıda bulundu.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), il genelinde görülecek sağanak yağış ve fırtına için uyarıda bulundu.

Bilecik AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gurultulu sağanak yağışların Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa, Bilecik), yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa sureli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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