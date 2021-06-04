AFAD'dan Filistin'e nakdi yardım

Filistin'e 11 yıldır yardım gönderen AFAD, Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 Amerikan Doları'nı da bölgeye ulaştırdı.

Filistin'e 11 yıldır yardım gönderen AFAD, Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 Amerikan Doları'nı da bölgeye ulaştırdı. Nakdi yardım, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) iletildi.

AFAD, 11 yıldır Filistin'e yardım götürmeye devam ediyor. Yapılan yüksek miktardaki yardımlar nedeniyle Filistin, AFAD'ın en çok yardım yaptığı birkaç ülkeden biri haline geldi. Son olarak AFAD'ın Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 ABD doları, UNRWA'ya gönderildi. Filistin için planlanan 2021 yılı yardımları arasında, bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda malzemesi olan un ve nohut da bulunuyor. Yıl içinde toplam 26 bin ton unun ve 2 bin 292 ton nohudun daha Filistin'e gönderilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı