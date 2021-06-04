AFAD'dan Filistin'e nakdi yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AFAD'dan Filistin'e nakdi yardım

AFAD'dan Filistin'e nakdi yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Filistin'e 11 yıldır yardım gönderen AFAD, Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 Amerikan Doları'nı da bölgeye ulaştırdı.

Filistin'e 11 yıldır yardım gönderen AFAD, Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 Amerikan Doları'nı da bölgeye ulaştırdı. Nakdi yardım, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) iletildi.

AFAD, 11 yıldır Filistin'e yardım götürmeye devam ediyor. Yapılan yüksek miktardaki yardımlar nedeniyle Filistin, AFAD'ın en çok yardım yaptığı birkaç ülkeden biri haline geldi. Son olarak AFAD'ın Filistin Yardım Hesabı'nda biriken 106 bin 354 ABD doları, UNRWA'ya gönderildi. Filistin için planlanan 2021 yılı yardımları arasında, bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda malzemesi olan un ve nohut da bulunuyor. Yıl içinde toplam 26 bin ton unun ve 2 bin 292 ton nohudun daha Filistin'e gönderilmesi planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Meral Akşener Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Beren Saat Seda Sayan Burak Sergen
Spor Merih Demiral Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD'dan Filistin'e nakdi yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 13:48:09. #1.13#

title