AFAD'dan Ermenistan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama - Haberler
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AFAD'dan Ermenistan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AFAD'dan Ermenistan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama

AFAD: "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD: " Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ermenistan, Kars, AFAD, Güncel, Haberler

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