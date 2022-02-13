AFAD'dan Ermenistan'da meydana gelen depreme ilişkin açıklama

AFAD: " Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel