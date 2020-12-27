AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama
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AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama

27.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:51
AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama

AFAD, Elazığ merkezde meydana gelen 5,3'lük depremle ilgili olarak Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyetleri sonucunda halihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

AFAD, Elazığ merkezde meydana gelen 5,3'lük depremle ilgili olarak Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyetleri sonucunda halihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisinin alındığını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Elazığ merkezde meydana gelen 5,3'lük depremle ilgili olarak yazılı bir bilgilendirme yayımladı.

AFAD tarafından yayımlanan bilgilendirmede, bugün saat 09.37'de Elazığ merkezde 15.94 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, deprem sonrası büyüklükleri 1,1 ve 2,8 arasında değişen 14 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonrasında yapılan tarama faaliyetlerinde hem Elazığ hem de çevre illerde herhangi bir olumsuz ihbarın ve durumun olmadığının bilgisinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrasında Elazığ başta olmak üzere Malatya, Diyarbakır ve bölge ile gerçekleştirilen tarama faaliyeti neticesinde halihazırda herhangi olumsuz ihbar ve durumun olmadığı bilgisi alınmıştır. İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Elazığ'a tedbir amaçlı Diyarbakır AFAD Arama Kurtarma ekibimiz sevk edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmede enerji hatlarında herhangi bir kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde herhangi bir hasar ve kesinti meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:51:33. #1.14#
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