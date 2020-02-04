AFAD'dan Elazığ depremine ilişkin video

04.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki kurtarma çalışmaları ve yapılan yardımlarla ilgili video hazırladı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından, "Elazığ ve Malatya için tek yürek olduk. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar buradayız." mesajıyla bir video paylaşıldı.

İki ilde depremzedeleri enkazdan çıkarma çalışmaları ve deprem sonrasındaki yardımlara ilişkin görüntülerin olduğu videoda, şu bilgilere yer verildi:

"İlk andan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarımızla harekete geçtik. Deprem bölgesinde umut dolu bekleyişi süren 45 vatandaşımıza ulaştık. Bir can daha kurtarabilmek için bir an olsun gözümüzü kırpmadan sadece tek bir ses için bekledik. Tüm Türkiye ile beraber depremden etkilenen bölge halkımızın yanında olduk. Elazığ depremi sonrasında en büyük teşekkür, canları pahasına görev yapan tüm kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, fedakar çalışanlarımız ve siz yardımsever vatandaşlarımıza."

Videoda, depremzedelerle yapılan röportajlar da yer aldı.

Kaynak: AA