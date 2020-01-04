AFAD'dan Düziçi'nde eğitim

04.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:25

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, AFAD ekiplerince gönüllülere verilen eğitimde, afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı.

Düziçi Halk eğitim merkezinde düzenlenen "2. Seviye Eğitim"de, gönüllülere, ilk bilgi ve kavramlar, yapısal riskler, toplanma ve buluşma yerleri, yaşanan mekanlarda risklerin azaltılması, acil durum çantası hazırlanması, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet bilinci kültürü, çevredeki riskler hakkında bilgi verildi.

Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği zararı en aza indirmeyi ve toplumu daha dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA