AFAD'dan "deprem saati" açıklaması Açıklaması
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AFAD'dan "deprem saati" açıklaması Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

25.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:14
AFAD'dan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), bir depremin gün ve saatinin önceden kestirilmesinin teknolojik imkanla mümkün olmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saati verilerek önceden kestirilmesi günümüzün teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın spekülatif bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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