AFAD'dan deprem açıklaması

11.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:10

AFAD, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde meydana geldiğini açıkladı.

AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA