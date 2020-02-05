AFAD'dan, Denizli için kuvvetli fırtına uyarısı

05.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:12

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü gece saatlerine kadar kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.



Denizli genelinde öğle saatlerinden gece saatlerine kadar saatte 70-100 kilometre hızında güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtına beklendiği duyuruldu. Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri, soba ve doğal gazdan kaynaklanabilecek baca zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA