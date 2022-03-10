AFAD'dan çığ tatbikatı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD'dan çığ tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
AFAD'dan çığ tatbikatı

Samsun Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çığ tatbikatı düzenledi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ( Afad ) Birlik Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çığ tatbikatı düzenledi.

Samsun AFAD ekipleri Ladik ilçesinde itfaiye ekiplerinin de katılımıyla Akdağ'da çığ tatbikatı yaptı. Tatbikata 3 araç, 1 8x8 amfibik araç, 18 arama kurtarma teknisyeni ve 6 itfaiye personeli katıldı. Tatbikatta, çığ felaketi sonrası arama ve kurtarmayla ilgili yapılması gerekenler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. - SAMSUN

AFAD'dan çığ tatbikatı

AFAD'dan çığ tatbikatı

AFAD'dan çığ tatbikatı

AFAD'dan çığ tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Samsun, AFAD, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title