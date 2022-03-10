AFAD'dan çığ tatbikatı

SAMSUN (İHA) - Samsun Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma ( Afad ) Birlik Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çığ tatbikatı düzenledi.

Samsun AFAD ekipleri Ladik ilçesinde itfaiye ekiplerinin de katılımıyla Akdağ'da çığ tatbikatı yaptı. Tatbikata 3 araç, 1 8x8 amfibik araç, 18 arama kurtarma teknisyeni ve 6 itfaiye personeli katıldı. Tatbikatta, çığ felaketi sonrası arama ve kurtarmayla ilgili yapılması gerekenler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. - SAMSUN