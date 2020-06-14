AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama Açıklaması
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AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1'i güvenlik korucusu 9 kişinin yaralandığı, şehit olan 1 güvenlik korucusunun enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

AFAD'dan Bingöl depremine ilişkin açıklama Açıklaması
14.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde, 1'i güvenlik korucusu 9 kişinin yaralandığı, şehit olan 1 güvenlik korucusunun enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremin ardından, bir köyde ve mezrada 14 ev ve bir ahırın hasar gördüğü belirtildi.

Bölgede, müdahale ve tarama faaliyetlerinin 85'i AFAD personeli olmak üzere UMKE, 112 Acil, itfaiye, jandarma ekiplerinden toplam 115 personel ve 28 araç ile sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kent merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanmanın meydana gelmediği, deprem sonrasında ikisi 4 büyüklüğünün üzerinde toplam 33 artçı yaşandığı kaydedildi.

Bingöl Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2, Karlıova Kaynarpınar köyünde 1 olmak üzere toplam 8 sivil vatandaşın yaralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakolu gözlem kulesinde, hasar meydana gelmiştir. Şehit olan 1 güvenlik korucumuz enkaz altından çıkarılmıştır. Kuledeki hasarda, 1 güvenlik korucumuz da yaralanmıştır. Toplam yaralı sayısı 9'dur. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir.

Yedisu ilçesi Yeşilgöl köyünde 2 ev, Erzurum Çat Dorabi mezrasında 9 ahır ve 12 ev hasar görmüştür. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına ait 2 uçak ile Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter teyakkuzda bekletilmektedir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir."

Kaynak: AA

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