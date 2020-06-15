AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin yeni bilgilendirme Bingöl'deki depremin ardından bilgilendirme açıklamalarına devam eden İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hastanelere başvuran 21 vatandaşın 6'sının taburcu edildiğini, 15'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

Bingöl'deki depremin ardından bilgilendirme açıklamalarına devam eden İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hastanelere başvuran 21 vatandaşın 6'sının taburcu edildiğini, 15'inin tedavilerine devam edildiğini bildirdi. Ayrıca AFAD, depremin ardından 145 artçı yaşandığını açıkladı.

AFAD, Bingöl'deki depreme ilişkin yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Saat 09.30 itibariyle elde edilen bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Karlıova merkezli 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 6'sı taburcu edilirken 15'inin tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 101'e, personel sayısı ise 828'e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 3 bin 500'e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7'ye yükseltilmiştir" denildi.

Ayrıca, deprem sonrası ikisi 4,00(Mw) büyüklüğünün üzerinde toplam 145 artçı yaşandığı da belirtildi.

Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerine ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 107'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK'lardan toplam 828 personel ve 101 araç katılmaktadır" bilgisine yer verildi.

Barınma ve beslenme ihtiyaçlarına ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin, "Şimdiye kadar gönderilenlere ek olarak AFAD bölgesel lojistik destek depolarından yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri bölgeye sevk edilmiştir. Böylece alana toplam bin 242 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın beslenme grubundan sorumlu olan Türk Kızılay, bu depremde de gıda ihtiyacını karşılamaktadır. Bölgeye gönderilen sıcak yemek öğünü sayısı, 3 bin 500'e çıkarılmıştır" bilgisi de paylaşıldı.

Depremden etkilenenlere psikolojik ve sosyolojik destek

Açıklamada, depremden etkilenen vatandaşların fizyolojik ihtiyaçları dışında psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı belirtilerek, "Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyolog, vatandaşlarla birebir destek görüşmeler yapmak üzere bölgede çalışmaktadır" denildi.

Hasar tespit çalışmaları başladı

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 60 personelin görevlendirildiği de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA