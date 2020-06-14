AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin ikinci bilgilendirme
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AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin ikinci bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'deki depreme ilişkin, "Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir.

AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin ikinci bilgilendirme
14.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:33

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'deki depreme ilişkin, "Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1'i enkaz altındadır" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaşın yalandığı bildirildi.

AFAD, Bingöl'deki depreme ilişkin yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Saat 19.30 itibariyle elde edilen bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14 Haziran 2020 tarihi saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 22 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1'i enkaz altındadır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5 vatandaşımız, Dinarbey köyünde 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar görmüştür" denildi.

Ayrıca, bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirilmiştir. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere 550 adet çadır sevk edilmiştir."

Öte yandan, Türk Kızılayı Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge Müdürlüklerinden ekiplerin de olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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